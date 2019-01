AZ voor vierde keer op rij bij laatste vier in Nederlandse beker

Het AZ van coach John van den Brom (ex-Anderlecht) heeft voor het vierde seizoen op rij de halve eindstrijd van de Nederlandse beker bereikt. De Alkmaarders waren dinsdag in eigen stadion te sterk voor Vitesse. Het werd 2-0. Calvin Stengs en aanvoerder Guus Til maakten de doelpunten.

De wedstrijd was een herhaling van de finale van 2017. Vitesse won toen in De Kuip met 2-0 door twee treffers van Ricky van Wolfswinkel. De afgelopen drie seizoenen lukte het AZ niet het bekertoernooi te winnen. In 2016 was de halve eindstrijd het eindstation. Na Vitesse in 2017 was vorig seizoen Feyenoord de Noord-Hollanders in de eindstrijd met 3-0 de baas.

Woensdag worden er met Twente-Willem II en Feyenoord-Fortuna Sittard twee kwartfinales afgewerkt, donderdag speelt Ajax gastheer voor Heerenveen.