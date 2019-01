Morgen scholieren, zondag iedereen

Rise for Climate verwacht zondag 23.000 deelnemers voor klimaatmars in Brussel

BrusselZondag vindt er opnieuw een grote klimaatmars plaats in Brussel. Niet door scholieren, maar wel door Rise for Climate, de organisatie die ook de mars op 2 december vorig jaar organiseerde. Die betoging lokte toen 65.000 deelnemers en was daarmee de grootste klimaatmars ooit in ons land. “Dat was blijkbaar niet genoeg voor Europa om actie te ondernemen”, aldus Kim Le Quang van Rise for Climate Belgium.