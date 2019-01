“Ik heb nog wel even te gaan voor ik een bierexpert ben”

Al sinds de 14de eeuw was de baas van het Brouwershuis op de Brusselse Grote Markt - waar de Belgische Brouwers zich verenigen - een man. Maar sinds kort tikken de hakken van de Houthalense Nathalie Poissonnier (49) er door de gangen, en dat zullen we geweten hebben. “Ik ben gepassioneerd door de biercultuur, en dat ik nu mag meehelpen om die cultuur uit te dragen, zie ik heel erg zitten”, zegt Nathalie, die ook ingaat op kritische vragen over de kwalijke gevolgen van alcoholmisbruik. “Wij zijn altijd de eersten die pleiten voor moderatie en klaarstaan voor overleg, want wij zijn er ook niet bij gebaat dat mensen een probleem krijgen door onze producten. Mensen die aan een alcoholverslaving lijden, moeten absoluut geholpen worden. Toch zijn wij geen voorstander van het onderdrukken van alle stimulansen, zijnde: alle verleiding weghalen. Volgens mij werkt dat niet. Je moet blijven sensibiliseren om zo het gedrag van mensen te veranderen.”