Zestien everzwijnen geschoten tijdens grote drukjacht in De Wijers

In de kern van natuurgebied de Wijers in Zonhoven vond dinsdag een groots opgezette drukjacht plaats in een gebied van honderden hectares. Er werden zestien everzwijnen geschoten. Volgens Tom Houbrechts van het Agentschap Natuur en Bos was het nu of nooit en moest de drukjacht op de evers er komen. “De schade aan de dijken van de talloze vijvers is immers enorm.”