Limburgers bikkelen om ticket naar Heizel

Ondanks de uitschakeling in de kwartfinale van STVV en KRC Genk, mogen nog heel wat Limburgers dromen van de bekerfinale op 1 mei. In KV Mechelen-Union staan vanavond Truienaren Rob Schoofs, Wouter Vrancken en Philippe Bormans tegenover mekaar. In AA Gent-KV Oostende morgenavond wordt het Peter Balette en Yannick Thoelen versus Indy Boonen en Patrick Creemers. Welke Limburgers schoppen het tot de Heizel?