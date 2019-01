In Frankrijk, Wales en Argentinië worden kaarsen gebrand voor Emiliano Sala (28). Reddingswerkers staakten gisteravond de zoektocht naar de vermiste aanvaller, die in een vliegtuigje op weg was naar zijn nieuwe club Cardiff. Sala was nog even op en af naar Nantes gevlogen om afscheid te nemen van zijn ex-ploegmaats en aan een vriend had hij toevertrouwd dat hij bang was om in het eenmotorige toestel te stappen.