Loonoverleg al ontploft: staking op 13 februari

Vakbonden: “0,8 procent opslag is veel te weinig”

BrusselHet overleg tussen vakbonden en werkgevers over een loonsverhoging voor werknemers is afgesprongen. De vakbonden hebben de onderhandelingstafel verlaten en plannen een nationale staking op 13 februari. Op tafel lag een maximale loonopslag van 0,8 procent – veel te weinig voor de vakbonden, zeker in tijden van economische bloei en krapte op de arbeidsmarkt. Ze willen bovendien af van de nieuwe loonwet die de berekening regelt.