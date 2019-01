Onduidelijkheid over visa groter dan ooit

Brussel/BorgloonDe 150 Syriërs die via de christelijke organisatie Sant’Egidio en de bijna 500 die via oud-diplomaat Mark Geleyn met een humanitair visum naar België zijn gekomen, hebben allemaal ook een asielprocedure doorlopen. “Strikt juridisch gezien moet dat zelfs niet”, meldt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De vraag is nu hoe dat zit voor de 219 mensen die via N-VA’er Melikan Kucam België zijn binnengekomen. Ook over de opvang zelf – via Fedasil of de Syrische gemeenschap - is er onduidelijkheid.