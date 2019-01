LondenDe meningen over de Brexit lopen hoog op in het niet meer zo Verenigd Koninkrijk. Tim Martin, eigenaar van een van ’s lands grootste pubketens en hevig Brexiteer, schrapt zelfs Europese bieren en wijnen in zijn kroegen. Martin voert in zijn pubs campagne voor de radicale breuk met Brussel, en als het aan hem ligt zonder deal.