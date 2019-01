Woningen in één jaar tijd 5,3% duurder in Limburg

BRUSSELDe woningprijzen in Limburg zijn vorig jaar met 5,3 procent gestegen. Een woning kost hier nu gemiddeld 241.450 euro. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer. De stijging heeft volgens de Federatie van Notarissen te maken met de toegenomen appetijt van beleggers in vastgoed. Bij de appartementen in Limburg blijft de stijging beperkt tot 0,7 procent tot gemiddeld 194.173 euro.