Maggie De Block over fraude humanitaire visa: “Mij zou dat nooit overkomen zijn, ik volg altijd de wet”

Het is overuren draaien voor Maggie De Block (Open VLD) en haar kabinet. De minister heeft haar handen vol nu ze, naast Sociale Zaken en Volksgezondheid, ook nog eens bevoegd is voor Asiel en Migratie. Een departement waar heel wat wanorde heerst, zo zegt ze tijdens een interview met Knack. “Fraude met humanitaire visa zou mij nooit zijn overkomen”, klinkt het.

Toen N-VA in december uit de regering stapte, moest Maggie De Block plotsklaps de bevoegdheden van Theo Francken overnemen. Een complete verrassing was dat niet, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid leidde het departement immers zelf van 2011 tot 2014. Maar wat De Block aantrof, toen ze zich dan maar opnieuw op die dossiers stortte, bleek “een puinhoop”.

Krachtige woorden die de koppen vulden van alle media, maar ook - en wellicht vooral - in het verkeerde keelgat schoten bij de pas afgetreden Francken. “Het ging me dat eerste weekend alleen over de opvang van asielzoekers”, zegt De Block in een interview aan Knack. “Daar was het inderdaad echt chaos.”

Bewuste chaos

Nu blijkt dat de chaos wel degelijk verder reikt. “Ook in andere kamers heerst er wanorde, maar dat is mij pas terloops duidelijk geworden”, aldus De Block. Zo benadrukt de minister dat Fedasil al in de zomer gewaarschuwd had voor een tekort aan plaatsen in het najaar. Dat die waarschuwing niet ter harte werd genomen, bleek uit een opvallende beslissing van Francken: hij schroefde de asielaanvragen terug tot 50 per dag. Asielzoekers konden zich niet meer aanmelden en kampeerden op straat, de politie moest ingrijpen om ongelukken en geweld te vermijden.

Of die chaos dan bewust is gecreëerd door de voormalige staatssecretaris? “Wie maar 50 asielzoekers binnenlaat terwijl er dagelijks tot 100 voor de deur staan, maakt er bewust een strijd van”, zegt De Block. “Dat quotum van 50 was geen regeringsbeleid, die maatregel was volslagen onwettelijk. De wet zegt dat je mensen moet toelaten asiel aan te vragen. Of ze het krijgen, hangt af van de situatie. Dat is geen recht. Asiel aanvragen, is dat wel.”

Dat een minister soms iets mist, begrijpt De Block wel degelijk. “De wetgeving is niet eenvoudig. Maar diegene die hij zelf heeft geschreven, die zou hij toch moeten kennen?”

“Zou mij nooit overkomen zijn”

Intussen is ook de fraude met humanitaire visa aan het licht gekomen. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam blijft aangehouden nadat bekendraakte dat hij zich fors heeft laten betalen om christelijke Syriërs naar ons land te brengen. Francken gaf zelf toe dat hij destijds wel op de hoogte was van geruchten, maar hij voor zoiets niet telkens zelf naar de politie kan stappen.

De Block is duidelijk over de hele kwestie: “Mij zou dat nooit overkomen zijn. Ik heb dit departement vele jaren geleid en ik heb zulke zaken nooit meegemaakt omdat ik altijd de wet heb gevolgd. ze hebben mij altijd aangevallen op het feit dat ik té streng was, de wet té strikt opvolgde.”