Zesde opeenvolgende zege van Oostende in Champions League basketbal

Na vijf zeges op een rij met vier of minder punten verschil heeft Oostende nu ook een stevige overwinning geboekt tegen het Duitse Bayreuth. Door de 82-62-winst versterken ze hun derde plaats in poule D met nog twee speeldagen te gaan.

Met 8 punten aan 100 % en 4 rebounds had Maric een grote inbreng in de 12-8-voorsprong na 6 minuten. De Kroaat hoorde ook snel twee fouten. Nadat de Duitsers aan 14-14 bijbeenden, namen Williams en Schwartz nieuwe afstand. Na een vierpunter van Brooks (fout van Lambrecht bij bom) riep Gjergja zijn team aan 23-22 langs de zijlijn. De Oostendenaars bouwden een zevenpunten-kloof (31-24) uit die aan de rust (38-32) nog grotendeels op het bord stond.

Djordjevic tekende in de twee eerste minuten van het derde bedrijf acht punten aan 100 % aan. Zo groeide de voorsprong naar tien punten: 46-36. Twee minuten later hadden Thomas en Brooks hun achterstand gehalveerd tot 46-41. De Mannschaft hoopte de thuisploeg bij de keel te grijpen maar naderde niet dichter dan 48-46.

Na het halfuur zochten Williams (21 punten aan 66 %) en Desiron een nieuw verschil van tien punten maar Hrovat milderde van 60-52 tot 60-56. Toen Fieler na vier slecht gelande bommen toch een driepunter dropte en Williams lekker onder de korf heerste, overschreed het verschil voor het eerst de tien eenheden: 67-56 met nog 4’07” op de klok. Krachtig hield de kustploeg de controle over de match vast. Schwartz deelde zeven assists uit, Mwemahaalde negen rebounds neer. Lambrecht plofte zelfs de twintiger (82-62) op het bord.

Oostende won dus zijn zesde opeenvolgende wedstrijd in de Champions League en is mathematisch zeker van minstens een ticket in de FIBA Europe Cup. De Oostendenaars prijken momenteel op de derde plaats in poule D en dat is zelfs goed voor een playoff-ticket. In de twee komende weken bekampen ze hun rechtstreekse concurrenten Besiktas Istanbul (uit) en Straatsburg (thuis).

FILOU OOSTENDE: (29 op 60 waarvan 5 op 17 driepunters, 19 op 20 vrijworpen, 23 fouten) LASISI 5-0, DJORDJEVIC 0-8, KESTELOOT 2-2, FIELER 0-9, MARIC 8-0, Williams 8-13, Lambrecht 4-2, Schwartz 4-0, Mwema 3-5, Desiron 2-2, Djurisic 2-3.

MEDI BAYREUTH: (20 op 53 waarvan 5 op 22 driepunters, 17 op 27 vrijworpen, 22 fouten) ROBERTSON 7-0, STOCKTON 0-0, SEIFERTH 4-2, MEISNER 3-0, BROOKS 11-3, Mika 4-7,Thomas 3-10, Doreth 0-4, Wachalski 0-0, Hrovat 0-4, Raivio 0-0, Krug 0-0.

KWARTS: 18-14, 20-18, 18-20, 26-10