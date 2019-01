Leya Iseka helpt Toulouse met twee doelpunten en penalty aan bekerzege tegen Björn Engels en Thomas Foket

Toulouse heeft dinsdag na strafschoppen Reims uitgeschakeld in de zestiende finales van de Coupe de France. Na 90 minuten stond het 3-3, na de verlengingen 4-4. Toulouse haalde het met 4-3 in de strafschoppen. Aaron Leya Iseka scoorde twee keer voor Toulouse en benutte ook zijn strafschop, Björn Engels en Thomas Foket speelden de hele wedstrijd bij Reims.

Net voor de rust opende Leya Iseka (44.) de score op aangeven van John Bostock (ex-Antwerp en OHL). Boulaye Dia (48.) maakte meteen na de pauze weer gelijk, maar Manu Garcia Alonso (68.) bracht de thuisploeg weer op voorsprong. Remi Oudin (77.) zorgde voor de 2-2, Leya Iseka bracht Toulouse een derde keer op voorsprong. Maar nog was de buit niet binnen. Xavier Chavalerin (88.) kwam in het slot met de 3-3, verlengingen drongen zich op.

In die verlengingen kwam het eerste doelpunt van Mathieu Cafaro (113.) van Reims. Alweer leek de wedstrijd beslist, alweer volgde nog een kentering. De thuisploeg kreeg in de 120e minuut nog een strafschop, Max Gradel (120.) zette die om. Leya Iseka was een van de vier Toulouse-spelers die hun penalty benutten, Reims scoorde maar drie op vijf.