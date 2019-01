Stromae poseert voor het eerst met zijn zoontje

Stromae had nog met geen woord gerept over zijn pasgeboren zoontje, maar nu is er dan toch een foto met zijn allereerste kind gedeeld. Zijn vrouw Coralie postte enkele vakantiefoto’s met hun zoontje op haar Instagramprofiel.

In september 2018 gingen er al geruchten dat Stromae (33) en zijn Coralie (33) bevallen waren, maar dit is de eerste keer dat zij zich met hun kind laten zien. Het koppel, dat samen het modelabel Mosaert heeft opgericht, was van in het begin heel discreet over de zwangerschap en bevestigde die nooit zelf. Het waren hun vrienden, die met het nieuws naar buiten kwamen.

Ook nu blijven ze geheimzinnig: het jongetje blijft anoniem. Zelfs wie goed kijkt, ziet enkel zijn zonnehoedje.