Sarah Jessica Parker speelt na jaren opnieuw Carrie Bradshaw uit ‘Sex And The City’… om reclame te maken voor Belgisch bier

Sarah Jessica Parker, die jarenlang gestalte gaf aan Carrie Bradshaw in de populaire serie ‘Sex and the City’ kroop voor even terug in de huid van de fashionista. Dat kondigde ze eerder al aan op haar Instagrampagina. Nu blijkt dat ze dat doet… voor het Belgisch bier.

Sarah Jessica Parker geeft al sinds 1998 gestalte aan Carrie Bradshaw. De serie eindigde in 2004, maar bracht ondertussen ook al twee films uit in 2008 en 2010.

Dat Parker zich achter een reclamecampagne van Stella Artois schaart, hoeft niet te verbazen. Hoewel het uiteraard een Belgisch bier van Leuvense afkomst is, is de pils ondertussen een icoon geworden voor haar brouwerij AB InBev, dat ondertussen een internationaal bedrijf geworden is.

In de Verenigde Staten zijn ze ook zot van het ‘pintje’, maar daar zetten ze het wel in de markt als een premium pils. Iets duurder, iets chiquer. En dat concept past dan weer perfect bij Carrie Bradshaw, het personage uit de legendarische reeks ‘Sex And The City’. Hoewel de fictieve journaliste tijdens de serie steevast kiest voor een Cosmopolitan als cocktail, waagt ze zich voor deze reclamecampagne dus ook aan een Belgisch pintje.

Dan toch geen film

Fans van ‘Sex And The City’ blijven mogelijk teleurgesteld achter. Al jaren gaat er immers het gerucht dat er een nieuwe film in de maak zou zijn en de verschijning van Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw deed de hoop opnieuw groeien. Maar nu lijkt het erop dat het bij die reclamecampagne blijft.