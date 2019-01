“Winnen wordt zeer moeilijk.” Achel-nieuwkomer Rutger Zoodsma weet dat zijn team vanavond (20.30u) voor een lastige opdracht staat. Winnen tegen landskampioen Maaseik lijkt een quasi onmogelijke opdracht. Zeker met de pandoering van de heenronde in het achterhoofd. “Maar in onze eigen sporthal willen we Maaseik wel een lastige avond bezorgen”, aldus Zoodsma.