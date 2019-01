Tim Howard (39) start in maart zijn laatste seizoen als profvoetballer

Tim Howard neemt na komend seizoen afscheid van het profvoetbal. “Ik kijk uit naar de start van komend seizoen in de Major League Soccer (MLS), want het wordt ook mijn laatste”, liet de bijna veertigjarige doelman van Colorado Rapids dinsdag weten op Twitter.

“Later zal er nog tijd genoeg zijn voor emoties, nu wil ik eerst genieten van elke minuut. Zoals ik altijd al gedaan heb, zal ik hard blijven werken om de Rapids naar overwinningen te leiden.”

Howard kwam in 2016 in de MLS terecht, na tien jaar in de Premier League bij Everton. Tussen 2003 en 2006 kwam hij in Engeland uit voor Manchester United. Howard startte zijn carrière in Amerika bij de New York/New Jersey Metrostars, het huidige New York Red Bulls. In 2002 werd hij uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in de MLS, waarop Manchester United hem naar Europa haalde.

Bij de Amerikaanse nationale ploeg verzamelde hij meer dan honderd caps. De doelman gooide hoge ogen op het WK voetbal van Brazilië in 2014, waar hij het de Rode Duivels in de achtste finales met enkele geweldige reddingen knap lastig maakte. België plaatste zich ondanks de zestien saves van Howard na verlengingen (2-1) voor de kwartfinales.