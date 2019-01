Hasseltse studenten houden sneeuwballengevecht: “Beste blokpauze”

Hasselt - Zo’n 35 studenten lieten hun studieboeken vanmiddag even voor wat het was en trokken naar het Groenplein in Hasselt voor een sneeuwballengevecht.

Het waren student Anton Steegmans en enkele vrienden die vanmiddag plots het idee kregen om het gevecht te organiseren. Via een evenement op Facebook riepen ze Hasseltse studenten op om zich even helemaal te laten gaan. Amper twee uur later kwamen er toch onverwacht veel studenten opdagen.

“We zijn al van heel vroeg vanochtend aan het studeren, dus het is wel fijn dat we even buiten kunnen”, vertellen enkele vriendinnen terwijl ze bekogeld worden met sneeuwballen. “Even de stress eruit gooien, en een goeie sneeuwbal tegen uw bakkes krijgen, dan kunnen we er straks weer invliegen”, klinkt het ook bij de andere studenten. “En ja, als er morgen nog sneeuw ligt, komen we terug want dit is zo leuk”, klinkt het eensgezind.

Foto: Karel Hemerijckx

