Charlotte Leys plaatst zich met Galatasaray voor kwartfinales CEV Cup volleybal

Charlotte Leys heeft zich dinsdag met haar Turkse club Galatasaray geplaatst voor de kwartfinales van de CEV Cup volleybal. De Turken klopten in hun terugwedstrijd het Russische Yenisei Krasnoïarsk met 3-1 (25-18, 24-26, 25-15, 25-15). De heenwedstrijd was zaterdag op 3-2 in het voordeel van de Russen geëindigd.

In elke set startte Leys in de basis, en over de hele wedstrijd maakte ze vijf punten en was ze goed voor twee aces en twee winnende aanvallen. In de kwartfinales neemt Galatasaray het op tegen de winnaar van een duel tussen het Roemeense CS Volei Alba-Blaj en het Tsjechische VK Prostejov. De heenwedstrijden vinden plaats tussen 5 en 7 februari, de terugwedstrijden een week later.