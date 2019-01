In Neerpelt gestolen hond na drie weken teruggevonden in Antwerpse Putte: "Diefstal heeft haar sporen nagelaten"

Overpelt -

Lumi, de Zwitserse witte herder die op 1 januari uit een tuin in Neerpelt gestolen werd, is terecht. Haar baasjes mochten haar maandagavond gaan ophalen bij de politie, nadat die haar gevonden had in het Antwerpse Putte. “We zijn ongelooflijk blij dat Lumi terug is”, haalt Kim Vande Gaer opgelucht adem. “Al is ze nog heel nerveus en angstig.” Volgens de vzw LostDogzzz heeft het teefje veel geluk gehad. “Nauwelijks 20 procent van de gestolen honden wordt teruggevonden.”