Maasmechelaars kunnen investeren in zonnepanelen op dak van Decathlon, "maar is niet zonder risico"

Maasmechelen / Maaseik -

14.000 Maasmechelaren hebben een brief in de bus gekregen met een uitnodiging om mee te investeren in een installatie van duizend zonnepanelen op het dak van Decathlon in Maasmechelen. De coöperatieve Human District haalde al eerder 300.000 euro op voor de vestiging in Roeselare. “Het verwachte bruto rendement is 3 tot 6 procent”, zegt initiatiefnemer Wouter Nuytten. “Tegelijkertijd wordt de gemeente wat groener.”