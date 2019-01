Nieuwe sneeuwzone op komst: in Limburg enkel nog lokale sneeuwbuien komende nacht

De sneeuwgekte blijft duren. Dinsdag kregen we door een stevige sneeuwzone al te maken met een tapijt van 1 tot 5 centimeter. Maar daar blijft het niet bij: ook woensdag verwacht het KMI en Noodweer Benelux nog heel wat sneeuwvlokken, vooral in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Dat kan het uiteindelijke sneeuwtapijt doen oplopen tot wel 8 à 10 centimeter.

Na een winterfront is ons land gehuld in een sprookjesachtig wit laagje. Noodweer Benelux laat op een weerkaart zien hoe de situatie er bij ons aan toe is omstreeks 18.30 uur. Hier ziet u hoeveel centimeter sneeuw er nu precies ligt:

Code oranje

We hebben al een stevige sneeuwzone achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat de witte laag zal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er staat immers dinsdagnacht nog een nieuwe vlaag op het programma. “Vanuit de Britse eilanden is er via het kanaal een nieuwe sneeuwzone onderweg naar ons land. Die zal vooral het uiterste westen van België treffen”, zegt weerman Nicolaas Roose van Noodweer Benelux aan Het Nieuwsblad Online.

En dat levert zelfs de waarschuwing van ‘code oranje’ op voor het westen van ons land: “Vanaf 22 uur tot 4 uur vannacht kan er bijgevolg in West-Vlaanderen en aan de Frans-Belgische grens tot 1 à 5 centimeter sneeuw bijvallen. Opgeteld met het huidige pakket dat daar al ligt, spreken we dus van maximale lagen tot 10 centimeter. Daarom spreken we voor die locatie van ‘code oranje’ dinsdagnacht”, aldus Roose.

Enkel lokaal in Antwerpen en Limburg

Foto: Serge Minten

In het centrum en oosten van ons land ziet de situatie er anders uit. “In Antwerpen en Limburg mogen we de situatie niet spiegelen aan die in het westen. Die sneeuwzone zal wellicht niet tot daar komen, want in de loop van woensdagochtend wordt de sneeuwzone opnieuw teruggedrongen naar Frankrijk.”

Maar volledig droog houden de inwoners van die regio’s het wellicht niet. “Het is nog perfect mogelijk dat er lokaal extra sneeuw bijvalt”, zegt de meteoroloog. In de nachtperiodes zou de kans op extra vlokken het grootst zijn, maar overdag verwacht Noodweer Benelux voor de komende dagen geen opvallende noemenswaardige sneeuwval meer.

Wie berichten hoort of leest over een sneeuwtapijt van wel 13 tot 21 centimeter in Antwerpen, hoeft niet te panikeren. “Wij kampen bij Noodweer Benelux momenteel met technische problemen. De informatie die automatische op onze website terechtkomt, komt uit het Verenigd Koninkrijk en daar is een vergissing gebeurd. Wij proberen dat zo snel mogelijk te verhelpen, maar willen alvast aangeven dat de werkelijke weersvoorspellingen een milder beeld schetsen”, bevestigt Roose.

Winterprik, geen vortex

Met de beruchte polaire vortex heeft de sneeuwzone bovendien niets te maken. “We bevinden ons momenteel gewoon in een stevige winterprik, zoals wij dat wel vaker kennen”, zegt de kenner.

Maar dat maakt de situatie niet minder gevaarlijk natuurlijk. “Er is overal kans op ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten of verharde sneeuw. Die gladheid kan heel gevaarlijk zijn, dus we blijven iedereen - met of zonder extra sneeuw - aanraden om de komende dagen zeer voorzichtig te zijn op de rijweg”, besluit Roose.

