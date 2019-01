Chinees talent wordt ontwikkelingsrijder bij Renault F1 team

Het Renault F1 team bevestigde vandaag de Chinese rijder Guanyu Zhou als ontwikkelingsrijder.

Guanyu Zhou is een veelbelovende 19-jarige Chinees die de voorbije jaren deelnam aan de Europese Formule 2. Vanaf 2019 zal hij naast zijn deelname aan de Formule 2 ook deel uitmaken van de Renault Sport Academy. In die rol zal hij ook de rol van ontwikkelingsrijder op zich nemen.

"We zijn erg verheugd dat de Guanyu als lid van de Renault Sport Academy kunnen aankondigen en ook als ontwikkelingsrijder van ons F1-team dit jaar," aldus Renault Sport Academy Director Mia Sharizman.

"In het Europees Formule 3-kampioenschap heeft hij getoond dat hij een uitstekend rijder is. We volgen Guanyu sinds enige tijd en zijn erg blij dat we hem aan ons programma voor jonge rijders kunnen toevoegen."

