Belgische spelverdeelster Hind Ben Abdelkader verlaat Turkse Hatay na problemen met uitbetaling

De Belgische basketbalspeelster Hind Ben Abdelkader verlaat na anderhalf jaar haar Turkse club Hatay, zo liet haar entourage dinsdag weten. De basketbalsters zouden er al drie maanden niet meer zijn uitbetaald.

Zin om bij Hatay te blijven had de Brusselse spelverdeelster van 23 jaar naar eigen zeggen nog wel, maar de financiële problemen van de club deden haar beslissen haar contract te verbreken. In Turkije is al langer een economische crisis aan de gang, en daar worden ook de sportclubs door getroffen. De Amerikaanse Courtney Paris, ploeggenote van Abdelkader, zou om dezelfde redenen overwegen om Hatay te verlaten.

Abdelkader speelde bijna altijd voor haar Turkse club, en zette er een gemiddelde neer van 19,3 punten en 4,7 assists per wedstrijd. In de Turkse competitie is Hatay momenteel tweede, in groep B in de Euroleague zevende en voorlaatste. Onze landgenote moet nu op zoek naar een nieuwe club. Eerder speelde ze voor Waregem, Namen en Sint-Katelijne-Waver in eigen land en later voor Cadi Le Seu (Spanje), Nice (Frankrijk) en Wisla Krakau (Polen).