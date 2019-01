Mario Balotelli op weg naar Olympique Marseille

Mario Balotelli en zijn makelaar Mino Raiola hebben na lange onderhandelingen een akkoord gevonden met Olympique Marseille voor een contract van een half jaar, zo maakten La Provence en RMC dinsdag bekend.

Woensdag zouden de medische testen volgen, waarna het contract ondertekend kan worden en het Italiaanse enfant terrible officieel voorgesteld kan worden. Super Mario zou zo vrijdag al kunnen debuteren voor l’OM in de Ligue 1 tegen Lille.

Balotelli werd door Nice vrijgegeven, ondanks een nog lopende overeenkomst tot het einde van het seizoen. Bij Nice speelde hij zijn laatste wedstrijd op 4 december. Dit seizoen kwam hij nog niet tot scoren in de Ligue 1.

De 28-jarige Balotelli streek in de zomer van 2016 neer in Nice. Hij ontpopte zich er meteen tot aanvalsleider, met 43 doelpunten. Voordien had de 35-voudig Italiaans international wisselend succes bij achtereenvolgens Internazionale (2007-2010), Manchester City (2010-2013), AC Milan (2013-2014 en 2015-2016) en Liverpool (2014-2015).