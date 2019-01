Pech blijft Tottenham achtervolgen: ook goudhaantje Dele Alli staat tot begin maart aan de kant met blessure

Tottenham Hotspur heeft dinsdag bevestigd het de komende weken nu ook zonder haar goudhaantje Dele Alli te zullen moeten stellen. Alli blesseerde zich zondag tijdens de slotfase van de 1-2 derbyzege van de Spurs bij Fulham. Eerder viel ook al topschutter Harry Kane uit.

“Dele staat voor een periode van revalidatie”, liet de club van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen op haar website weten. “Na bijkomende onderzoeken kunnen we bevestigen dat hij een verrekking in de hamstrings heeft opgelopen. Hij wordt begin maart terug op training verwacht.”

Voor Tottenham komt de blessure van de 22-jarige middenvelder erg ongelegen. Het team van coach Mauricio Pochettino moet immers ook al haar topschutter Harry Kane missen met een enkelblessure. Ook hij zal pas begin maart de trainingen kunnen hervatten.

Tottenham staat na 23 speeldagen derde in de Premier League met 51 punten, negen minder dan leider Liverpool. Donderdag trekt het in de terugwedstrijd van de halve finales van de League Cup naar Chelsea (heen: 1-0). In de Champions League treffen de Spurs komende maand Borussia Dortmund in de achtste finales.