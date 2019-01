LIVE. Gemeenteraad van Genk over vlonderpad en vandalisme

Genk - Na de installatievergadering op 2 januari is er dinsdagavond vanaf 20 uur de eerste gemeenteraad in Genk waar de raadsleden in de nieuwe legislatuur zich buigen over de dagorde. Ze gaan het onder meer hebben over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de commissieverdeling.

Nog zal de discussie gaan over het vlonderpad in het Thor Park dat al aan vernieuwing toe is. Het carnavalsfeest Hakketakken komt ook dit jaar weer aan bod met onder meer een tijdelijk verbod van alcoholische dranken in nachtwinkels en discotheken. En ook de betoelaging van huwelijks-, priester en kloosterjubilarissen staat op de agenda. De oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA willen dan weer meer weten over herhaaldelijk vandalisme in de Nieuwe Kuilenweg, de vernieuwing van de spoorwegbrug aan de Dominikanenlaan en de ontwikkeling van de Slagmolenweg.