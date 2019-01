Remco Evenepoel viert zondag zijn debuut maar de comeback van Petr Vakoc is minstens even speciaal, een jaar na ongeval met vrachtwagen

Deceuninck - Quick-Step zakt onder grote belangstelling af naar Argentinië voor de Vuelta San Juan (2.1), die zondag van start gaat. Want daar krijgen we immers het profdebuut van ene Remco Evenepoel. Maar er is ook de Tsjech Petr Vakoc, en diens comeback is minstens even straf als het debuut van het Belgische fenomeen.

Voor de bijna negentienjarige Evenepoel wordt het de eerste profkoers. De dubbele wereldkampioen bij de junioren slaat de beloften over en gaat meteen bij de profs aan de slag. Na de Vuelta San Juan volgt de UAE Tour van 24 februari tot 2 maart. Dan gaat de riem er even af en rijdt hij twee Vlaamse koersen: Nokere Koerse op 20 maart en de Bredene Koksijde Classic op 22 maart.

Ongeval met vrachtwagen op training

Een andere opvallende naam in de selectie is die van Petr Vakoc. De Tsjech stond twaalf maanden aan de kant nadat een vrachtwagen hem op training in Zuid-Afrika had aangereden. Zijn gezellen Bob Jungels en Laurens De Plus kwamen er beter vanaf maar Vakoc liep wel ernstige blessures op. Hij brak enkele ruggenwervels en lag een hele tijd in het ziekenhuis. De Tsjech miste het volledige seizoen, maar na een lange revalidatie hoopt hij er in 2019 opnieuw te staan.

Vakoc komt van erg ver, zoals deze video bewijst toen hij het ziekenhuis mocht verlaten en meteen aan zijn revalidatie wilde beginnen:

We have some very good news coming from Prague! @PetrVakoc is out of the hospital and at home, where he is following his post-injury rehabilitation program:

“Ik ben een beetje nerveus”

“Ik kan niet wachten om dat rugnummer op te spelden”, bekende de 26-jarige Vakoc. “Al kan ik niet ontkennen dat ik een beetje nerveus ben, want het is intussen al zestien maanden geleden dat ik nog eens een koers gereden heb.”

“Mijn persoonlijke doelen zijn om mijn plaatsje in het peloton weer in te nemen en zo snel mogelijk te wennen aan de wedstrijd en de tempoveranderingen om mijn teamgenoten te kunnen helpen. Als ik dat kan doen, zal ik dat als een grote prestatie beschouwen. Ik kijk erg uit naar deze ervaring.”

Naast Evenepoel en Vakoc bestaat de selectie van Deceuninck - Quick Step uit Julian Alaphilippe, Alvaro Jose Hodeg, Iljo Keisse en Maximiliano Richeze

De Vuelta San Juan begint zondag en duurt een week:

Zondag 27 januari : San Juan - Pocito (159.1km)

Maandag 28 januari: Chimbas - Peri Lago Punta Negra (160.2km)

Dinsdag 29 januari: Pocito - Pocito (12km, tijdrit)

Woensdag 30 januari: San José Jachal - Valle Fértil/Villa San Agustin (185.8 km)

Donderdag 31 januari: Rustdag

Vrijdag 1 februari: San Martin - Alto Colorado (169.5 km)

Zaterdag 2 februari: Autodromo El Villicum - Autodromo El Villicum (153.5 km)

Zondag 3 februari: San Juan - San Juan (141.3 km)