Charleroi laat smaakmaker Cristian Benavente dan toch naar Egypte vertrekken

De Peruaanse international Cristian Benavente verlaat Charleroi voor de ambitieuze Egyptische eersteklasser Pyramids FC, zo maakte de Egyptische club dinsdag bekend. De transfersom zou naar verluidt 4,5 miljoen euro bedragen.

Een opvallende transfer, want voor de 24-jarige aanvallende middenvelder was er heel wat belangstelling uit binnen- en buitenland. Zo waren onder meer Racing Genk en AA Gent geïnteresseerd, maar door de vraagprijs van meer dan vijf miljoen euro leek het er wel al op dat de bestemming in het buitenland zou liggen. Charleroi verliest zo wel zijn sterspeler in de strijd om de plaatsen voor Play-off I. Dit seizoen was hij bij de Karolo’s al goed voor tien doelpunten en drie assists.

Pyramids FC is een club uit de hoofdstad Caïro die in september vorig jaar een poging ondernam om Zlatan Ibrahimovic te strikken. Momenteel staan ze op de tweede plaats in de Egyptische Super League.