De tol van de sneeuw: van strooizout tot boetes, wat kan de winterprik je kosten?

Qua files viel het reuze mee – met dank aan de timing net na de ochtendspits én de tonnen strooizout – terwijl het qua fun op de speelplaats een dikke tien op tien was. Maar de sneeuw kan ook z’n prijs eisen. Van boetes voor aangevroren ruiten tot gladde voetpaden voor de deur over de factuur van het strooizout: dit is de mogelijke tol van de sneeuw, zowel voor jou als voor de gemeenschap.