Demente vrouw die woonzorgcentrum verliet in levensgevaar door onderkoeling

Een 91-jarige demente vrouw die in het woonzorgcentrum Yasmina in Overijse verblijft, is dinsdag in de vroege ochtend door het personeel in de tuin van de instelling aangetroffen. Ze werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis vervoerd en verkeert in levensgevaar. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend wegens schuldig verzuim.

“De politie was opgeroepen voor een onrustwekkende verdwijning. Toen de agenten arriveerden, had een verpleegster de vrouw reeds gevonden in de tuin. Ze was in nachtjapon en ten val gekomen. Ze was zwaar onderkoeld en is met een hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht”, aldus Carol Vercarre, woordvoerster van het parket van Halle-Vilvoorde.

Vercarre bevestigt dat het parket een onderzoek wegens schuldig verzuim door het woonzorgcentrum heeft ingesteld. De agenten stelden ter plekke namelijk vast dat de deur naar de tuin niet op slot was en de tuin van het woonzorgcentrum vol met rommel lag, wat het risico op struikelen verhoogt. Het is onduidelijk hoelang de vrouw in de tuin gelegen heeft en wat haar actuele toestand is.

Woonzorgcentrum Residentie Yasmina is een klein rusthuis met een capaciteit van 37 bedden. Uit een rondvraag die de Vlaamse overheid in 2016 organiseerde over de dagprijzen in woonzorgcenta bleek dat dit rusthuis het goedkoopste was in Vlaanderen.