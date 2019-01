Greenpeace houdt actie voor beter openbaar vervoer

Waterschei Noord

Genk - Op vrijdag 18 januari zakte een groepje vrijwilligers van Greenpeace Limburg af naar het KRC-stadion. Ze zetten er een ludieke actie op voor een beter openbaar vervoer in onze provincie. Aanleiding was de nieuwjaarsreceptie van N-VA Limburg in de Luminusarena.

De actievoerders ontplooiden een spandoek met een vraag gericht aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: "Waar blijft de bus?" "In Limburg is er alleen basisbereikbaarheid voor wie veel tijd heeft. Om bijvoorbeeld aanwezig te zijn op de N-VA-receptie moet een inwoner van Hamont-Achel al meer dan 2,5 uur op voorhand de bus nemen voor amper 35 km. Thuis geraken met het openbaar vervoer lukt niet meer na 20 uur", opperen de actievoerders. "Vele Limburgers hebben dus nood aan een eigen wagen en die wordt dan ook steeds vaker gebruikt. Als we de alternatieven voor de auto willen versterken, is een dekkend aanbod aan bussen cruciaal, vanuit alle Limburgse gemeenten, met frequente ritten, met avondvervoer, met aansluitende verbindingen en betaalbaar voor alle bevolkingscategorieën."

De leden van Greenpeace konden met heel wat bezoekers in dialoog gaan, en die kenden vaak het probleem vanuit hun eigen leven. Zo was er een moeder die stelde dat de schoolkeuze van haar kinderen erg beperkt werd door gebrek aan redelijke busverbindingen.