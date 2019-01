Net over de grens met Nederland meer ongevallen door sneeuw

Verspreid over Limburg zijn dinsdagmiddag meerdere ongelukken gebeurd. Op de Hasseltsebaan (N276) in Sittard kwam even voor half drie een scooterrijder ten val. Twee toevallig passerende medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben eerste hulp verleend. Het slachtoffer werd ter plekke in de ambulance gecontroleerd.

Rond drie uur kwam op de N266 bij Nederweert een auto in de berm terecht. Vermoedelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren, van de weg geraakt en in de schuin aflopende berm tot stilstand gekomen. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp.

Even na half vier kwam een auto tegen een boom tot stilstand op de Hoofstraat in Nederweert. De bestuurder verloor de macht over het stuur en gleed zo van de weg af. De auto kwam met een ferme klap met de zijkant tegen de boom tot stilstand. Ook hier kon de inzittende op eigen kracht de auto verlaten en raakte het slachtoffer niet gewond.

Sloot

Vrijwel tegelijkertijd reed een bestelbus een sloot in naast de A2 bij Weert. De bestuurder is waarschijnlijk door de gladheid van de weg geschoten en in de sloot tot stilstand gekomen. De bestuurder kon zelf uit het voertuig komen en raakte niet gewond.

Ook uit Middelaar kwam een melding van een ongeluk.