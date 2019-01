De brandweer is dinsdagvoormiddag opgeroepen voor een interventie in de Keerstraat in Mal. Onder de deur van een huis dat zwaar was beschadigd door een brand, liep water naar buiten. Ter plaatste bleek het water niet te zijn afgesloten. Door de vriestemperaturen waren de leidingen gesprongen. Het water werd afgesloten. De watergroep kwam de rest afhandelen. (mm)