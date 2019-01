Het was een emotioneel weerzien voor Chantal en Robert in het Vier-programma ‘Zo Man, Zo Vrouw. Charmezanger Roberto Black (48) die zich voor de metamorfose van stylist Jani Kazaltzis vooral hulde in bedrukte T-shirts en comfortabele trainingsbroeken kon amper zijn ogen afhouden van zijn vrouw Chantal (53): dat haar achterwerk mooi uitkwam in haar nieuwe outfit had hij dan ook meteen opgemerkt.