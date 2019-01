Cercle Brugge heeft met Issa Marega eerste wintertransfer beet

Cercle Brugge versterkt de rangen met de Fransman Issa Marega. De 20-jarige centrale verdediger komt over van SM Caen uit de Ligue 1 en is voor de Vereniging de eerste aanwinst deze winter.

Marega speelde in de jeugd bij Porto en stapte in 2016 over naar Caen. Daar kreeg hij echter geen speeltijd in het A-elftal.

“Ik ben zeer gelukkig om een speler van Cercle Brugge te worden. Ik zal dan ook het beste van mezelf geven om dit team naar mijn kunnen zoveel mogelijk bij te brengen”, zegt Marega dinsdag op de website van groenzwart. “Cercle Brugge is voor mij alvast niet onbekend: met Guévin Tormin vind ik hier bovendien een vriend terug. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière.”

“We zijn erg blij om Issa Marega bij Cercle Brugge te verwelkomen. We zochten de voorbije maanden naar het profiel van een jonge centrale verdediger en met Marega hebben we een speler gevonden die enerzijds beantwoordt aan onze verwachtingen maar anderzijds ook past binnen het project”, legt sportief directeur François Vitali uit. “Issa Marega heeft atletische kwaliteiten die hij ten dienste zal kunnen stellen van het team. Hij zal hier in de beste omstandigheden kunnen werken om zich verder te ontwikkelen als profvoetballer. We heten hem van harte welkom.”