Lokeren haalt Freddy Heirman terug als assistent voor Glen De Boeck

Freddy Heirman (70) wordt assistent-trainer van Glen De Boeck bij Sporting Lokeren. Dat bevestigt de geplaagde eersteklasser dinsdag op zijn website.

LEES OOK. De vier pijlers waarmee Glen De Boeck ook Lokeren voor degradatie wil behoeden: klaar voor Operatie Redding (deel 4)

Heirman is een oude bekende op Daknam want hij was er al twee keer eerder aan de slag, als rechterhand van onder meer Georges Leekens, Paul Put, Franky Van der Elst, Aleksandar Jankovic en Jacky Mathijssen. De voorbije jaren werkte Heirman als scout voor Standard en als T2 van Put bij de nationale teams van Jordanië en Burkina Faso. Hij heeft ook een verleden als assistent bij de nationale ploeg en meerdere jeugdploegen.

Met Glen De Boeck, de opvolger van de ontslagen Trond Sollied, werkte Heirman samen bij Germinal Beerschot in 2010-2011.

“Ik zal eerlijk zijn, ik had deze opdracht niet meteen verwacht. Maar dat maakt het enthousiasme er niet minder groot op”, zegt Heirman op de website van de rode lantaarn in 1A. “Ik weet dat we voor een zware opdracht staan, maar dat schrikt me niet af. Ik heb een hart voor Sporting Lokeren, ik ken hier nog veel mensen, het voelt wat aan als thuiskomen. Maar dat is in de marge: het sportieve moet nu primeren. We hebben geen tijd te verliezen, we moeten nu punten pakken. Met Glen De Boeck geloof ik dat we een serieuze kans maken. Zowel de club als de coach kunnen volop rekenen op mijn inzet en ervaring.”