Bekende zangeres kan geen jurk vinden voor de Grammy’s, omdat ontwerpers haar “te dik” vinden

De Amerikaanse zangeres Bebe Rexha vindt geen ontwerper die haar wil kleden voor de Grammy’s, omdat ze “te dik” is. “Te gek voor woorden, dan wil ik je jurken al niet eens meer dragen”, reageert ze woedend.

De Amerikaanse zangeres Bebe Rexha, genomineerd in de categorie beste nieuwkomer bij de Grammy’s die volgende maand worden uitgereikt, deelt via een video op haar sociale media dat ze vooralsnog geen ontwerper gevonden heeft die haar wil kleden voor het evenement omdat ze “te dik” is.

“Mijn team heeft verschillende ontwerpers aangesproken, en velen van hen willen me niet kleden omdat ik te dik ben. Als een maatje 6/8 (overeenkomstig met een Europese maat 38/40) al te dik is, dan weet ik het ook niet meer”, aldus de 29-jarige zangeres, die naast haar eigen werk ook liedjes schrijft voor Eminem en Selena Gomez. “Te gek voor woorden, dan wil ik je jurken al niet eens meer dragen.”

“Dat je mijn stijl of muziek niet goed vindt, dat is één ding. Maar kom me niet vertellen dat je iemand niet kunt kleden omdat ze geen modellenmaatje hebben”, aldus Rexha, die overigens geen namen noemt van ontwerpers of modelabels.

Ze is alvast niet de eerste die het moeilijk heeft om een jurk te vinden voor de rode loper. Actrice Megan Mullally (Karen in Will & Grace) mocht in december de Screen Actors’ Guild Awards presenteren, maar moest haar jurk voor het evenement online kopen. “Ontwerpers sturen mij geen jurken op, ook al is het honderd procent zeker dat de jurk in beeld zal komen aangezien ik presenteer.”

Bij de Emmy-uitreiking in 2017 vertelde actrice Rachel Bloom aan de pers dat ze haar Gucci-jurk gewoon in de winkel had gekocht, omdat ontwerper haar lichaamstype niet wilden kleden. Ook actrice Melissa McCarthy was door verschillende ontwerpers afgewezen in de aanloop naar de Oscars in 2012, zelfs met een nominatie op zak.