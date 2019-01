Oscars: ‘Roma’ en ‘The Favourite’ grote favorieten met elk tien nominaties

Rond half zes ’s ochtends plaatselijke tijd werden in Los Angeles de nominaties voor de 91ste Academy Awards bekendgemaakt. Grootste kanshebbers zijn daarbij het kostuumdrama ‘The Favourite’ en de Mexicaanse Netflixfilm ‘Roma’, beiden goed voor liefst tien nominaties en een onderlinge strijd voor titel van Beste Film.

In Hollywood fluiten de vogeltjes nog niet, maar de genomineerden voor de grootste filmprijzen ter wereld worden er traditiegetrouw in het krieken van de dag bekendgemaakt. De nominaties voor de 91ste Oscaruitreiking werden via een live-uitzending bekendgemaakt door komiek Kumail Nanjiani en actrice Tracee Ellis Ross (‘Black-Ish’).

Tien voor ‘Roma’ en ‘The Favourite’

Grootste prijsbeest in het waslijstje aan genomineerden is ‘Roma’. De gestileerde prent van Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron, die bovendien uitgebracht werd door streamingservice Netflix, kan zowel de gouden beeldjes voor beste buitenlandse film als voor beste film winnen. Uiteindelijk sleepte de film liefst tien nominaties in de wacht, daarbij op de hielen gevolgd door ‘Vice’ - de biopic over voormalig Amerikaans vicepresident Dick Cheney (acht nominaties) -, ‘A Star Is Born’ met Bradley Cooper en Lady Gaga (zeven nominaties) en ‘BlackkKlansman’ van Spike Lee (zeven nominaties). Enkel ‘The Favourite’, het geflipte kostuumdrama van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos, kan met evenveel nominaties - tien stuks - als ‘Roma’ pronken. ‘Roma’ doet trouwens even goed als ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ uit 2000, de eerste en laatste buitenlandse film die tien nominaties in de wacht sleepte.

‘The Favourite’ bezorgde de Academie op voorhand kopzorgen, omdat alle drie de actrices in de prent - Emma Stone, Rachel Weisz en Olivia Colman - eigenlijk een hoofdrol vertolken. Uiteindelijk is enkel de Britse Colman, die de rol van de Engelse koningin Anne vertolkt, genomineerd voor Beste actrice. Stone en Weisz nemen het tegen mekaar op voor beste vrouwelijke bijrol.

De vijf genomineerden voor beste actrice: Lady Gaga, Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman en Melissa McCarthy. Foto: REUTERS

Het lijken dan ook vooral ‘The Favourite’ en ‘Roma’ die het zullen uitvechten voor de titel van Beste Film. In die categorie kregen populaire films als ‘Black Panther’, ‘BlackkKlansman’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Green Book’ en ‘A Star Is Born’. Het controversiële en politiek geladen ‘Vice’ kreeg in de Verenigde Staten af te rekenen met matige kritieken van filmrecensenten over de Grote Plas, en zal dus waarschijnlijk de duimen moeten leggen tegen de torenhoge favorieten. Mocht ‘Roma’ het pleit winnen, zou het de eerste “buitenlandse” film zijn die het meest gegeerde beeldje wint.

Voor beste acteur heeft Rami Malek vrij spel om na een Golden Globe ook nog een Oscar te krijgen voor zijn vertolking van Queen-frontman Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody’ (vijf nominaties). Of kiest de Academy toch voor Christian Bale, die voor ‘Vice’ weer een opmerkelijke transformatie deed tot de honderd kilo zware Dick Cheney? Bij beste actrice moet Olivia Colman het opnemen tegen Lady Gaga (‘A Star Is Born’) en traditioneel zwaargewicht Glenn Close (‘The Wife’). Of kiest de Academy ook daar voor de verrassing in Yalitza Aparicio, de onverwachte ster van ‘Roma’?

Opvallende snubs

De vijf genomineerden voor beste acteur: Christian Bale, Rami Malek, Bradley Cooper, Viggo Mortensen en Willem Dafoe. Foto: REUTERS

Uiteraard werden ook enkele films beduidend minder bedeeld. ‘First Man’ - de film van Damien Chazelle over Neil Armstrong, met Ryan Gosling in de hoofdrol - moet het met vier nominaties doen, waaronder geen voor Gosling in Beste Acteur. ‘Mary Poppins Returns’ kreeg er ook vier - voornamelijk in muzikale categorieën - maar Emily Blunt viel uit de boot voor de categorie van Beste Actrice.

Was 2018 het jaar van de superheldenfilms, dan kregen die slechts enkele knipoogjes. ‘Avengers: Inifinity War’, de best verdienende film aller tijden, kreeg slechts één nominatie voor beste special effects. ‘Black Panther’ kreeg er dan weer zeven, waaronder eentje in de categorie voor Beste Film, maar lijkt vooral in de muzikale en montagecategorieën beeldjes te moeten ophalen.

Wordt ‘Roma’ de eerste “buitenlandse” film die het beeldje voor Beste Film in de wacht sleept? Foto: AP

In een sterke categorie voor beste buitenlandse film is Lee Chang-dongs ‘Burning’ (Zuid-Korea) een opvallende afwezige. Al lijken de Japanse Gouden Palm-winnaar ‘Shoplifters’ en ‘Roma’ de grote favorieten in die categorie. Heel wat internationale namen kregen niettemin een schouderklopje van de Academie. In de categorie voor beste regisseur zijn met Pawel Pawlikowski (‘Cold War’), Yorgos Lanthimos en Alfonso Cuaron drie van de vijf nominaties voor een Pool, een Griek en een Mexicaan. Twee Amerikanen - Spike Lee en Adam McKay (‘Vice’) - komen deze slechte mop net op tijd onderbreken.

Kevin Hart?

Eén vraag is wel nog niet beantwoord: wie nu uiteindelijk de Oscaruitreiking gaat presenteren eind februari. Komiek Kevin Hart haakte af nadat er ophef ontstond over beledigende en homofobe tweets die Hart enkele jaren geleden de wereld instuurde. Vakblad Variety opperde al dat de ceremonie zonder een vaste presentator tot de mogelijkheden behoort.

De Oscars worden zondagnacht 24 februari uitgereikt in het Dolby Theatre in Los Angeles.

De volledige lijst:

Beste film: ‘Black Panther’, ‘BlackkKlansman’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Favourite’, ‘Green Book’, ‘Roma’, ‘A Star Is Born’, ‘Vice’

Beste acteur: Christian Bale (‘Vice’), Bradley Cooper (‘A Star Is Born’), Willem Dafoe (‘At Eternity’s Gate’), Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’), Viggo Mortensen (‘Green Book’)

Best actrice: Yalitza Aparicio (‘Roma’), Glenn Close (‘The Wife’), Olivia Colman (‘The Favourite’), Lady Gaga (‘A Star Is Born’), Melissa McCarthy (‘Can You Ever forgive Me’)

Beste regisseur: Spike Lee (‘BlackkKlansman’), Pawel Pawlikowski (‘Cold War’), Yorgos Lanthimos (‘The Favourite’), Alfonso Cuaron (‘Roma’), Adam McKay (‘Vice’)

Beste actrice in een bijrol: Amy Adams (‘Vice’), Marina de Tavira (‘Roma’), Regina King (‘If Beale Street Could Talk’), Emma Stone, Rachel Weisz (allebei ‘The Favourite’)

Beste acteur in een bijrol: Mahershala Ali (‘Green Book’), Adam Driver (‘BlackkKlansman’), Sam Elliott (‘A Star Is Born’), Richard E. Grant (‘Can You Ever Forgive Me?’), Sam Rockwell (‘Vice’)

Beste geadapteerd scenario: ‘The Ballad Of Buster Scruggs’, ‘If Beale Street Could Talk’, ‘A Star Is Born’, ‘BlackkKlansman’, ‘Can You Ever Forgive Me?’

Beste originele scenario: ‘The Favourite’, ‘First Reformed’, ‘Green Book’, ‘Roma’, ‘Vice’

Beste Kostuumdesign: ‘The Ballad Of Buster Scruggs’, ‘Black Panther’, ‘The Favourite’, ‘Mary Poppins Returns’, ‘Mary, Queen Of Scots’.

Beste geluidsmix: ‘Black Panther’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘First Man’, ‘Roma’, ‘A Star Is Born’

Beste geluidsmontage: ‘Black Panther’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘First Man’, ‘A Quiet Place’, ‘Roma’

Beste originele muziek: ‘Black Panther’, ‘If Beale Street Could Talk’, ‘Isle Of Dogs’, ‘BlackkKlansman’, ‘Mary Poppins Returns’

Beste originele nummer: ‘All The Stars’ (‘Black Panther’), ‘I’ll Fight’ (RBG), ‘Shallow’ (‘Black Panther’), ‘The Place Where Lost Things Go’ (‘Mary Poppins Returns’), ‘When a cowboy trades his spurs for wings’ (‘The Ballad Of Buster Scruggs’)

Beste filmmontage: ‘BlackKlansman’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Favourite’, ‘Green Book’, ‘Vice’

Beste productiedesign: ‘First Man’, ‘Roma’, ‘Mary Poppins Returns’, ‘The Favourite’, ‘BlackkKlansman’

Beste cinematografie: ‘Cold War’, ‘The Favourite’, ‘Never Look Away’, ‘Roma’, ‘A Star Is Born’

Beste visual effects: ‘Avengers: Infinity War’, ‘Christopher Robin’, ‘First Man’, ‘Ready Player One’, ‘Solo: A Star Wars Story’

Beste make-up en hairstyling: ‘Border’, ‘Mary, Queen Of Scots’, ‘Vice’

Beste documentaire: ‘Free Solo’, ‘Minding Gap’, ‘Hale County This Morning, This Evening’, ‘RBG’, ‘Of Fathers and Sons’

Best animatiefilm: ‘Incredibles 2’, ‘Ralph Breaks The Internet’, ‘Isle Of Dogs’, ‘Mirai’, ‘Spider-Man: Into The Spider-Verse’

Beste buitenlandse film: ‘Cafarnaum’ (Libanon), ‘Cold War’ (Polen), ‘Never Look Away/Werk Ohne Autor’ (Duitsland), ‘Roma’ (Mexico), ‘Shoplifters’ (Japan)