Tijdens avondspits volop sneeuw in Limburg: “Pas uw rijstijl aan”

Sinds deze middag ligt Limburg onder een wit sneeuwtapijt. “Ook de komende uren blijft er sneeuw vallen, waardoor het ook in volle avondspits nog volop zal sneeuwen in Limburg”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We vragen chauffeurs dan ook hun rijstijl aan te passen en een langere reistijd in te calculeren.” Mogelijk komen er vannacht nog nieuwe sneeuwbuien in de richting van Limburg.