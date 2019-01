Lanakenaar riskeert celstraf voor vluchtmisdrijf met Genk-supporter: “Sorry moet ik niet van hem hebben. Hij heeft me voor dood achtergelaten”

Lanaken -

De 34-jarige Lanakenaar die op 18 maart na de verloren bekerfinale KRC Genk-supporter Sam Bruggen (24) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, hangt drie maanden cel met uitstel boven het hoofd. Daarnaast vorderde het parket dinsdag in de Maaseikse politierechtbank nog zes maanden rijverbod en 3.200 euro boete voor het ongeval in de Pannestraat in Lanaken. Sam Bruggen, eveneens uit Lanaken, revalideert vandaag nog altijd van het ongeval en was niet op het proces aanwezig. “Hij heeft me voor dood achtergelaten. Ik had geen zin om hem te zien. Daarvoor ben ik teveel teleurgesteld in de dader”, is Sam eerlijk.