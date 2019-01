Pep Guardiola heeft geen goed nieuws over Vincent Kompany: “Hij komt wel weer terug, maar wanneer?”

Foto: Action Images via Reuters

Pep Guardiola heeft dinsdag op zijn persconferentie, een dag voor de terugwedstrijd van Manchester City in de halve finales van de League Cup bij derdeklasser Burton (heen: 9-0), laten weten voorlopig niet te rekenen op Vincent Kompany. “Vincent sukkelt met enkele kleine kwaaltjes”, liet de coach van Manchester City weten.

“Vincent is niet fit. Hij heeft last van enkele kleine blessures. Hij komt wel weer terug, maar ik weet nog niet wanneer”, aldus Guardiola.

De 32-jarige Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Hij werd toen twee minuten voor tijd met een lichte grimas naar de kant gehaald en haalde sindsdien niet meer het wedstrijdblad.

De 87-voudig Rode Duivel kende tot dusver een nagenoeg blessurevrij seizoen. Desondanks was hij lang niet altijd basisspeler in het sterrenensemble van Guardiola. Voorlopig zit hij dit seizoen aan veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League.