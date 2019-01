Neos Pelt : nieuwjaarsfeest

Overpelt / Neerpelt - Op een frisse zaterdag in januari vierde Neos Pelt het nieuwjaarsfeest voor zijn leden. In een ruime zaal van het Neerpeltse college werden de studiebanken weggeschoven om plaats te maken voor gedekte tafels.

Naar jaarlijkse gewoonte werd gestart met een misviering, voorgegaan door het bijna oudste lid van Neos, E.H. Jan Winters. De mis werd opgeluisterd door de A Capellagroep Zwing met bekende “evergreens” die door alle aanwezigen fel gesmaakt werden. Na de traditionele nieuwjaarsreceptie werd aan de piekfijn versierde tafels een even traditioneel driegangenmenu opgediend, kort onderbroken door het welkomstwoord en de nieuwjaarswensen van de voorzitter. Daarbij werd kort het belang van 'fake news' aangehaald. De bedoeling was om de leden, hoe moeilijk soms ook, een positieve kijk op de maatschappij te bieden en het belang van onheilsprofeten te verkleinen. Daarna volgde gewoontegetrouw de voorstelling van de nieuwe leden.

Vermits het geen gewone, maar ook statutaire vergadering was, werd door de ondervoorzitster de noodzakelijke gegevensupdate gepresenteerd. Op de haar gekende wijze gaf zij een opsomming van de evenementen van Neos Pelt die voor de nabije toekomst in de pijplijn zitten.

Na de maaltijd liep de zaal lang niet meteen leeg, maar bleef er nog enkele uren gelegenheid over om “na te kaarten over het voorbije” en om “voor te kaarten” over het komende. De opgediende wijn vormde hierbij zeker geen storend element! Speciale aandacht werd besteed aan de door Neos Nationaal gesponsorde musical '40-45' die in Puurs, in de loop van november e.k., opnieuw opgevoerd zal worden. Ook voor het evenement 'The Beatles Revival' in De Warande in Turnhout op 4 juni e.k. worden nog inschrijvingen ingewacht.