Toast Literair brengt ode aan Leonard Cohen

Bree - Zondagmorgen 20 januari om 8.30 uur meldden 27 liefhebbers zich bij Ingredi voor de negende traditionele ochtendwandeling van Toast Literair, het jaarlijks evenement van Davidsfonds-Bree. Het werd een frisse maar gelukkig droge start van een zonnige winterdag!

Een uurtje later werd iedereen in de ruime en gezellige zaal van Ingredi onthaald op een lekker glaasje cava, vers sinaasappelsap en een uitgebreid en verzorgd luxe-ontbijtbuffet.

Als winnares van een actie van Vers Geperst mocht Annemarie Coenen een bon van 30 euro in ontvangst nemen. Daarna zou onze gastspreker starten met zijn lezing, maar jammer genoeg besliste de technische installatie van de zaak daar anders over... Gelukkig konden onze technische bestuursleden er met enkele bijgehaalde apparaten, na een intens halfuurtje, voor zorgen dat alles toch gewoon kon doorgaan.

Toen nam Jean-Paul Vermassen het woord en startte zijn ode aan Leonard Cohen.

Het was al direct voor iedereen overduidelijk dat Jean-Paul een enorme kenner en fan van Cohen was. Niet alleen kende hij elke afslag van diens levensloop, zijn liefdesleven, zijn zwakheden en zijn minpunten. Hij schetste zijn volledige filosofische, psychologische, ja zelfs religieuze opvattingen en ontleedde de teksten van zijn gedichten en songs. Een tiental van die teksten was in het Nederlands vertaald en werd op regelmatige tijdstippen mooi gedeclameerd door Chris Schoofs. Een powerpoint met beelden, korte muzikale fragmenten en songs werd getoond en beluisterd. Jean-Paul benadrukte dat Cohen een uitermate positief ingestelde persoonlijkheid was, die erin slaagde deze levensvisie ook via zijn muziek te uiten, om de mensen een positieve kijk op het leven mee te geven.

Alle aanwezigen genoten van deze oprechte en enthousiast gebrachte ode aan deze fantastische zanger en artiest. Jean-Paul werd terecht met een langdurig applaus bedankt voor zijn overtuigde, prachtige ode. In 2020 viert Toast Literair zijn tiende verjaardag!