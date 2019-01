Zo blijf je overeind op de fiets in de sneeuw

Fietsen in de sneeuw is een uitdaging. Foto: Gil Plaquet

IJzel en sneeuw zijn ook voor fietsers een echte uitdaging. Tips om overeind te blijven in bar winterweer.

1. Zit laag: Als er sneeuw ligt, is het veilig om je fietszadel een beetje lager te zetten. Zo verlaag je niet alleen je zwaartepunt, maar kan je makkelijker met de voeten bij de grond als je de controle dreigt te verliezen.

2. Zorg voor meer grip: Door je fietsbanden wat platter te zetten, heb je meer grip op het ijs en de sneeuw. Je moet misschien wat harder trappen, maar het voordeel is dat je dan sneller warm krijgt.

3. Maak zelf winterbanden: Banden met een grof profiel geven ook meer grip. Je kunt daar zelf voor zorgen door bijvoorbeeld plastic sjorbandjes om de banden heen te spannen. Als je velgremmen hebt, is dit geen optie.

4. Verlaat platgetreden paden: Het is aantrekkelijk om in het spoor van andere fietsers door de sneeuw te fietsen, maar het houdt risico’s in. De samengedrukte sneeuw is glad. Het is veiliger om door de losse sneeuw te rijden. Fiets aan een hogere versnelling. De belet de kans op slippen.

5. Anticipeer: Probeer vooral ontspannen op de fiets te zitten. Rem tijdig voor je een bocht in gaat en probeer het stuur zo recht mogelijk te houden. Rem met beide remmen. Blijf weg van de rand van het fietspad of de baan, want daar hoopt de sneeuw zich meestal op.

6. Laagjes houden kou buiten: Sneeuw en ijzel betekenen ook temperaturen rond het vriespunt. Goede handschoenen en een muts zijn onontbeerlijk. Om je vingers warm te houden, kan je ze tijdens het fietsen best blijven bewegen. Doe laagjes kleren aan. Als je het warm krijgt, kan je makkelijk iets uitdoen. Bovendien beschermen de kleren je bij een val. Wat ook helpt, is een regenpak. Het beschermt tegen de wind en houdt de warmte van je lichaam bij.

