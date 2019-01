Mode Vermoeide Karl Lagerfeld is grote afwezige op modeshow Chanel

Naar goede gewoonte presenteerde Chanel zijn nieuwste collectie in het Grand Palais in Parijs, dit keer met een Italiaanse villa als achtergrond. De collectie werd gedomineerd door wit, zwart en snoepjesroze. Alleen gingen niet vooral de creaties over de tongen, maar wel de afwezigheid van creatief directeur Karl Lagerfeld. Die zou "te moe" geweest zijn om een buiging te komen maken na de show. Meteen doken dan ook geruchten op over de gezondheid van de ondertussen 85-jarige ontwerper. In zijn plaats kwam studiodirecteur Virginie Viard de honneurs waarnemen. Zij dook op uit een geheime deur in het landhuis, samen met een model in een glitterbadpak.