Uitbater wokrestaurant in Bree riskeert nog eens 15 maanden cel voor witwassen drugsgeld

De 35-jarige Bocholtenaar van Iraanse afkomst die zijn wokrestaurant in Bree als dekmantel gebruikte voor een grootschalige drugshandel en hiervoor een celstraf van vijf jaar uitzit, moest dinsdag opnieuw voor de Tongerse rechter verschijnen. Dit keer moest hij zich verantwoorden voor het witwassen van het vermoedelijke drugsgeld via de bankrekeningen van zijn zaak. Hij riskeert hiervoor nog eens een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 3.000 euro. Zijn advocaat stelt dat het om dezelfde feiten gaat en dat de rechter zijn cliënt hiervoor onmogelijk twee keer kan veroordelen.

