Grote voeten? Deze schoenen laten je voeten kleiner lijken

Heb je grote voeten en geen idee welk type schoen jou echt flatteert? Van sneakers met ronde teen tot pumps met riempjes, deze schoenen laten je voeten kleiner lijken!

Kies voor hoge hakken

Het geheim voor optisch kleinere voeten? Het klinkt misschien logisch, maar hoge hakken kunnen wonderen doen. Hakken zetten de lengte van je voeten voor een stuk verticaal recht, waardoor een deel van de lengte optisch bij je been gaat horen en je voeten dus kleiner lijken. Ook het type hak dat je draagt kan een verschil maken. Een iets dikkere hak brengt je voeten in balans en legt de nadruk op de hak zélf in plaats van op je voeten.

Draag iets bredere riempjes

Wanneer je te veel van je voeten laat zien, benadruk je de grootte. Schoenen met iets bredere riempjes rond de enkels zijn dus dé oplossing wanneer je je voeten kleiner wil laten lijken. Doordat je voet en been optisch in twee worden verdeeld, lijkt alles net dat tikkeltje korter en kleiner. Tip: toch fan van dunne bandjes? Kies dan voor een paar waarbij de bandjes gekruist zijn, dat werkt ook.

Ga voor stompe of ronde tenen

Schoenen met een spitse punt vergroten je voeten door de extra lege ruimte en we kunnen ons best inbeelden dat dat net is wat je niet wilt. De oplossing? Schoenen met een stompe of ronde teen minimaliseren de eigenlijke lengte van je voet! Last but not least: een zware brede zool maakt je voet optisch zwaarder en breder. Kies dus voor een normale of iets dunnere zool om je voeten nog kleiner te laten lijken.