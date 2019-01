Litteken op hand verraadt zogenaamde schutter na schietpartij op Bilzense pizzeria: “Wat een miserie”

Bilzen -

Een 41-jarige man uit Bilzen riskeert een opsluiting van twaalf maanden of een werkstraf van 200 uren omdat hij de opdrachtgever zou zijn van een schietpartij in zijn straat. In de nacht van 3 juli 2016 werd pizzeria Malibu zonder aanleiding beschoten door een man die op een scooter voorbijreed. Volgens de procureur gaat het om een wraakactie na een burenruzie. De schutter zou een 50-jarige kennis zijn van de Bilzense opdrachtgever, die herkend werd door littekens op zijn hand.