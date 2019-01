Twee vrienden uit Genk slaan ruiten van bestelwagen in met bosmaaier: tot 1 jaar cel geëist

Genk -

Twee mannen riskeren celstraffen van acht maanden en een jaar omdat zij tijdens een dronkenmansruzie een bestelwagen van De Scheepvaart NV in Genk hebben vernield: de ene sloeg met een bosmaaier de ruiten in, de andere sloeg blutsen in de carrosserie met een boomstam. De werkmannen wilden het vuilnis langs het kanaal ophalen toen zij werden uitgedaagd door het tweetal.